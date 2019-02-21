نيمار يرتبط بحبيبة ثري خليجي

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن دخول اللاعب البرازيلي نيمار ،في علاقة جديدة مع عارضة أزياء نمساوية الجنسية والتركية الأصل، كانت مرتبطة بثري خليجي.

وظهرت عارضة الأزياء وتدعى ” إليف أكسو ” إلى جوار نيمار في حفل عيد ميلاده قبل أسبوعين في باريس، بحضور العديد من الرياضيين والفنانين.

وكانت أكسو، صاحبة الـ 26 عامًا، مرتبطة بثري خليجي عمره 45 عامًا، حاول إنقاذها عندما تورطت في حادث سير في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل عامين.

وتمكنت وقتها السلطات الإسبانية من القبض على أكسو بعد أن صدمت بسيارتها شاحنة في جزيرة ايبيزا، تحت تأثير الكوكايين.

وحاولت العارضة الهروب على متن طائرة خاصة يملكها الخليجي، الذي يحمل جنسية بريطانية، بعد أن فرَّت من موقع الحادث برفقته، حيث كانت تنوي السفر معه على الطائرة قبل الحادث.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسبانية سمحت للخليجي بمغادرة البلاد بعد القبض على الفتاة، التي كانت تقود السيارة تحت تأثير الكوكايين ولم يكن لديها رخصة قيادة.