أتلتيكو مدريد يصعق يوفنتوس..وفوز درامي لمانشستر سيتي أمام شالكة

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق أتليتكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-0 ،الأربعاء في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم محاولات كريستيانو رونالدو لهز الشباك واقترابه من التسجيل قبل النهاية لفريقه الإيطالي، إلا أن المباراة انتهت بفوز كبير لأتلتيكو.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي أتلتيكو مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإيطاليا أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0.

بينما تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي، على مضيفه شالكه الألماني بنتيجة 3-2 في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

وبهذه النتيجة اقترب مانشستر سيتي ،خطوة من التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.