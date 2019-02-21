سر لقاء ولي العهد برجل أعمال هندي

نيودلهي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس الهندية موكيش إمباني، في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء.

وجاء لقاء ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس الهندية، لبحث الفرص الاستثمارية في المجموعة في التقنية والاتصالات والبترول والغاز.

ويذكر أن الشركة التي ساهم “ إمباني ” في إنشائها أكبر شركة هندية في القيمة السوقية، وثاني أكبر شركة هندية في تحقيق الأرباح كما تحتل المركز 99 في تصنيف فورتشن لأقوى 500 شركة في العالم.

ويشار إلى أن ثروة إمباني بلغت 31.2 مليار دولار، بعد ارتفاعها 8.4 مليارات دولار في ذلك العام، ليصبح ثاني أغنى رجل في آسيا.