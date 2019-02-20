بالفيديو.. حليمة بولند لرانيا يوسف: دافعت عنك أمام مرتضى منصور

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، فيديو جديد لها يجمعها بالفنانة المصرية، رانيا يوسف، بدا فيه الصّداقة، والمحبة بينهما.

وقالت حليمة بولند، لرانيا يوسف، إنها دافعتْ عنها، أمام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي التقتْ به بالقاهرة مؤخرًا، والذي شنّ هجومًا عنيفًا، علي النجمة المصرية، بسبب فستاتها الجريء، الذي ارتدته بختام مهرجان القاهرة السّينمائيّ.

ووجهت الإعلامية الكويتية سؤال لرانيا، قائلة: ” عارفة قال عنك إيه وأنا حذفته بالمونتاج؟ “، فردت رانيا يوسف: ” ميهمنيش أعرف.. برافو عليكي “، كما سألت حليمة رانيا عن انتمائها الكروي، فأجابتْ أنها تشجّع النادي الأهلي المصريّ، على عكس الإعلامية الكويتية، التي تشجّع الزمالك، ولكنّ حليمة أكّدتْ، أنّها تعشقها، رغم اختلاف انتماءاتهما.