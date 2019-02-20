ولي العهد يأمر بالإفراج عن 850 سجينًا هنديًا

نايف السالم(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أمر بالإفراج عن 850 سجيناً هندياً في المملكة.

كما أكد ريفيش كومار في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن سمو ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج من الهند إلى 200 ألف حاج سنوياً.

وقال كومار : ” بناء على طلب من رئيس الوزراء ناريندر مودي، أمر صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية بالإفراج عن 850 سجينا هنديا تم إيداعهم في السجون السعودية ” .