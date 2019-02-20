بالفيديو.. العرفج :الحرفيين كانوا يتابعون ولي العهد في باكستان أثناء عملهم

نايف السالم(صدى):

أكد عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، اليوم الأربعاء، على أن أغلب الحرفيين في سوق البخارية بالطائف، كانوا يتابعون عملهم وهم يتابعون استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في باكستان.

وقال العرفج خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، إنهم شباب يحبون عملهم ويخلصون له ويحبون ولي العهد حيث أنهم حرصوا على متابعة زيارة الأمير إلى باكستان.

وأضاف : الشعب الباكستاني شعب عظيم وروحه جميلة ومعطاء ونعتبره سند إسلامي فإن خذلتنا بعض الدول لن تخذلنا باكستان العظيمة.

ويذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قام بجولة في باكستان والهند خلال هذا الأسبوع الجاري، حيث حظى سموه على حفاوة استقبال وترحيب.