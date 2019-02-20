بالصورة.. سارة الودعاني تشارك جمهورها فرحتها بإنجاب مولودها الأول

أميرة خالد(صدى):

نشرت خبيرة التجميل السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، صورة لها؛ لتشارك جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول.

وأوضحت الصورة سارة وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفقت داخلها تجاه مولودها.

وكتبت ” الودعاني ” على الصورة: ” الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. رزقت بمولودي الأول (سعد) اللهم اجعله من عبادك الصالحين. ”