بعد وقبل 10 فبراير.. حالات التحقق من البيانات في سند محمد بن سلمان

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن حالات ” مطابقة البيانات ” بناءً على وقت التقديم على مبادرة المبادرة.

وأوضح أن المتقدمين قبل 10 يناير الماضي، تم إشعار بالمطابقة أو عدم المطابقة، أما المتقدمين بعد 10 يناير فجاري مطابقة البيانات.

وأشار إلى أن المتقدمين بعد 10 فبراير فيُجرى المطابقة، ولكن سيتم إشعارهم ضمن الدفعة القادمة.

وفي سياق آخر، أعطى البرنامج فرصة للذين لم يتموا النسبة المطلوبة لاجتياز دورة الوعي المالي، إذ سيعيدوا الاختبار مرة أخرى؛ وذلك تعزيزًا للوعي وتنميةً للمعرفة.