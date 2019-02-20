” تعليم صبيا ” يوجه بالوقوف على حقيقة ضرب معلم لطالب الشريعة

علي القحطاني(صدى):

وجّه مدير التعليم في صبيا، الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي، بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف غدًا على جميع التفاصيل التي وردت في مقطع صوتي تم تداوله لأحد الطلاب قيل إنه في مدرسة الشريعة.

وناشد الطالب، خلال المقطع، أحد منسوبي الإدارة للتدخل تجاه ما تعرض له من ضرب من أحد المعلمين، وفقًا لوصفه.

ووجه مدير التعليم، بالتأكد من جميع الملابسات الخاصة به، بما يضمن حفظ حقوق جميع منسوبي المدرسة معلمين أو طلاب.

وأكدت إدارة تعليم صبيا على التعامل التربوي بين جميع منسوبيها كما عودونا على ذلك دائما، في الوقت الذي سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنظامية تجاه أي مخالفات في هذا الشأن، مشددا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم والتي تقضي بمنع ضرب الطلاب نهائيًا.