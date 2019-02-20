بالصور.. وفاة وإصابة 17 شخصًا في حادث تصادم بمكة

حسين العلي(صدى):

توفي شخص وأصيب 16 آخرين، في حادث تصادم و انقلاب باص في طريق الزيمة في اتجاه الجموم.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة في الساعه ١٠:٢٣ ، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم و انقلاب باص في طريق الزيمة في اتجاه الجموم وبه عدد من الإصابات.

وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة عناية بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي مدعمة ٢ فرقة إسعافية من الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٦ إصابة بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافيه للمصابين ونقلت ٤ إصابات عن طريق فرقتي إسعاف الطائف ونقلت ٤ إصابات إلى مستشفى الملك فيصل بالششه كما نقلت ٣ إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل إلى المستشفى.