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بالفيديو.. محمد المجحد: قدمنا مباراة صعبة أمام فريق كبير

بالفيديو.. محمد المجحد: قدمنا مباراة صعبة أمام فريق كبير
نواف السالم(صدى):

أوضح محمد المجحد لاعب الفتح، أن الفريق قدَّم مباراة صعبة أمام فريق كبير كالنادي الأهلي، وتم تطبيق تكتيك المدرب.

يذكر أن المجحد قاد فريق الفتح إلى الفوز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، إذ أنه أحرز هدفي الفتح في مرمى الراقي.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام الفتح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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