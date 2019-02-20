بالفيديو.. محمد فودة: الأهلي له ركلة جزاء.. وهدفه ” غير صحيح “

ماجد محمد(صدى):

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة، أن هناك ركلة جزاء غير محتسبة للأهلي في الدقيقة ” 76 ” ؛ لوجود دفع من مدافع الفتح ياسين حمزة على مهاجم الأهلي دجانيني.

وأضاف ” فودة ” خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ” كان يتوجب على الحكم طرد لاعب الأهلي حسين عبدالغني عند الدقيقة 94 ” .

وأفاد بأن قرار الحكم بشأن احتساب هدف الأهلي عند الدقيقة 73 ” غير صحيح ” .

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام الفتح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#الفتح_الأهلي

محمد فودة: ركلة جزاء غير محتسبة للأهلي في الدقيقة "76" لوجود دفع من مدافع #الفتح ياسين حمزة على مهاجم #الأهلي دجانيني . pic.twitter.com/3y3bGprjls — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 20, 2019

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