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بالفيديو.. محمد فودة: الأهلي له ركلة جزاء.. وهدفه ” غير صحيح “

بالفيديو.. محمد فودة: الأهلي له ركلة جزاء.. وهدفه ” غير صحيح “
ماجد محمد(صدى):

أكد الخبير التحكيمي محمد فودة، أن هناك ركلة جزاء غير محتسبة للأهلي في الدقيقة ” 76 ” ؛ لوجود دفع من مدافع الفتح ياسين حمزة على مهاجم الأهلي دجانيني.

وأضاف ” فودة ” خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ” كان يتوجب على الحكم طرد لاعب الأهلي حسين عبدالغني عند الدقيقة 94 ” .

وأفاد بأن قرار الحكم بشأن احتساب هدف الأهلي عند الدقيقة 73 ” غير صحيح ” .

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة أمام الفتح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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