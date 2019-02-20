البنك الإسلامي للتنمية تعلن عن 4 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضح البنك أن العمل بمقره الرئيس في محافظة جدة، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي فعالية التنمية.

. مدير محفظة الاستثمار.

. أخصائي إدارة الثروة الحيوانية والسمكية.

. أخصائي أول التعلم والتطوير.

وأبرز البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 19 مارس 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .