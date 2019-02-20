شركة موبايلي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة موبايلي للاتصالات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في كل من الرياض، وجدة، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات التالية:

. المدير التنفيذي لإدارة حسابات خدمات الأعمال (الرياض.)

. مدير الحكومة والمبيعات (الرياض.)

. أخصائي ما قبل البيع (الرياض.)

. أخصائي تقارير رعاية العملاء (جدة.)

وأبرزت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا.