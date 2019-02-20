بالصور.. تويوتا تقدم كورولا الجديدة من ثلاث طرازات

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق الجيل الجديد من أيقونتها كورولا المدمجة بثلاثة موديلات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الأساسي من الجيل الثاني عشر عبارة عن سيارة هاتشباك خماسية الأبواب، إلى جانب الموديل Touring Sports الكومبي، والذي يسع لما يصل إلى 1606 لتر من الأمتعة، بالإضافة إلى الموديل الصالون المعتمد على تجهيزات أفضل ومحرك أقوى، والذي يبلغ طوله 4.63 متر.

وبالنسبة للمحركات يتوفر للسيارة محرك بنزين تربو رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يعمل في الموديل الأساسي بقوة 85 كيلووات/114 حصان، ويصل به إلى السرعة القصوى 200 كلم/ساعة، مع معدل استهلاك 5.2 لتر/100 كلم.

وبجانب هذا المحرك يتوفر للسيارة محرك هجين سعة 1.8 لتر بقوة إجمالية 90 كيلووات/122 حصان، وسرعة قصوى 180 كلم/ساعة، ومعدل استهلاك 3.3 لتر/100 كلم.

كما يتوفر موديل يعتمد على دفع كهربائي جزئي مع محرك بنزين سعة 2.0 لتر، ويصل هذا الموديل إلى سرعة قصوى 180 كلم/ساعة، في حين يبلغ معدل استهلاكه 3.7 لتر/100 كلم.

وتشمل باقة التجهيزات بالسيارة الجديدة على نظام الأمان مع تحكم في مسافة الأمان، والحفاظ على حارة السير، ومساعد الكبح الاضطراري، وكشافات LED، وشاشة لمسية لنظام الملتيميديا في الكونسول الأوسط. وضمن باقة التجهيزات الاختيارية تتوفر للسيارة شاشة Head-up ونظام أوتوماتيكي لركن السيارة.