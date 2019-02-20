التدابير اللازمة للوقاية من التحرش في بيئة العمل

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، على أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها.

وقالت الوزارة إن هذه التدابير تشمل : وضع آلية تلقى الشكاوي داخل الجهة، ووع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوي وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

كما أوضحت الوزارة أنه يجب على جهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا في حالة مخالفته الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

وأشارت أن المساءلة التأديبية التي تتم وفقًا لهذه المادة بحق المجني عليه لا تخل في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا.