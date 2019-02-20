” المسند ” يوضح سبب تسمية ” أيام العجوز “

سالم المطيري(صدى):

حدد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، موعد أيام العجـوز.

وقال دكتور عبدالله إن أيام العجوز هي 7 أيام، تأتي عادة نهاية شهر فبراير (تقريباً من 26 فبراير حتى 4 مارس) تأتي فيها عادة موجات برد قصيرة وفجائية، وتكون في نهاية موسم البرد.

وأوضح ” المسند ” ، أن سبب التسمية أيام العجوز لأن العجائز تكرهها لشدة بردها وخوفها من أن تهلكها، وقيل إنها تأتي في عجز الشتاء أي أواخره وقيل إن عجوزاً حذرت قومها من أن موسم البرد لم ينته بعد، وحذرتهم أن يجزوا أصواف أغنامهم، ولكن القوم لم يسمعوا نصيحتها، وجزوا أصواف أغنامهم، على اعتبار أن فصل الربيع بدأ وفصل الشتاء ولى على عقبه، عندها باغتتهم موجات برد قارصة أهلكت الزرع والضرع.

واختتم أن تحديد أيام العجوز بأيام معينة هـو اجتهاد من العرب الأوائل، في حين أن موجات البرد حقيقة قد تتقدم أو تتأخر أو ربما لا تأتي في عجز موسم البرد، وعليه فإننا نستأنس بما نُقل إلينا من مأثور ولا نعتمد عليه، مشيرًا إلى أن أسماء الأيام ” صنبر ” – ” وبر ” – ” امر ” – ” مؤتمر “صن- ” معلل ” – ” صطفئ الجمر ” .