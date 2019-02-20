أقنعة وماسكات طبيعية للحصول على خدود ممتلئة

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثيرات من العرائس إلى الأقنعة والماسكات الطبيعية التي تساعدها في الحصول على خدود أكبر بعيداً عن عمليات النفخ وحقن البوتكس المؤ ذية في بعض الأحيان.

إليكِ مجموعة ماسكات طبيعية للحصول على خدود ممتلئة، بعيدًا عن النفخ والفيلر والبوتكس:

قناع التفاح:

قومي بتقطيع تفاحة، ومن ثمّ قومي بسلقها وهرسها جيدًا. استخدمي الخليط الناتج على بشرتكِ صباحًا. كما يمكنكِ استخدام شرائح التفاح لتدليك الخدود جيدًا. في غضون بضعة أيام ستلاحظين بنفسكِ نتائج رائعة.

الحلبة:

-امزجي 3 ملاعق طعام من بودرة الحلبة مع القليل من الماء لتحصلي على عجينة منسجمة.

-طبقي العجينة على وجهك لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.

-كرري تطبيق هذه الوصفة إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين. ويمكنك أيضاً أن تدلكي خديك بزيت الحلبة من مرتين إلى 3 مرات يومياً للغاية نفسها.

قناع الزبدة:

وهو من أفضل الخلطات الطبيعية الفاعلة لخدود مملوءة. فقط اخلطي القليل من الزبدة مع السكر واستخدمي الخليط لفرك بشرتكِ جيدًا في الصباح. مع الاستخدام المنتظم ستحصلين على خدود مملوءة وجاذبة خلال فترة بسيطة.

كما يساعد ذلك أيضًا على تنعيم وشدّ البشرة وعلاج الجفاف. يفضل تطبيق ذلك قبل الاستحمام، وترك الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم تُشطف البشرة جيدًا بغسول لطيف.

الأفوكا والعسل:

إمزجي لبّ نصف حبة من الأفوكادو مع ملعقتي طعام من العسل لتحصلي على كريم ناعم الملمس. طبقي الكريم على وجهك لمدة 15 دقيقة. وبعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر.