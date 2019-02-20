الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، التسويق، القانون، الطيران، إدارة الأعمال، الإدارة، الأنظمة).

وأوضحت أن العمل بالمقر الرئيسي للشركة، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسقة.

. مراقبة عمليات ووحدة التحكم.

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي هنــا .