بالسلام الوطني وأغاني محمد عبده.. كورية تروي قصة حبها للمملكة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

لم تجد إيرين، الفتاة الكورية التي عاشت في المملكة لسنوات، أكثر من إنشاد السلام الوطني السعودي لتدل على حبها وامتنانها لهذا البلد.

وتحكي إيرين، أن حياتها في المملكة كانت مليئة بالهدوء والطمأنينة نظرًا للاتزام بالصلاة وعادات المجتمع في إكرام الضيف والاحتشام، إذ تقول: ” وجدت في هذا المجتمع الكرم وحسن العشرة، والقدرة على تقبل الثقافات الأخرى، ومحاولته التفاعل معها ” .

وكشفت أنها كانت تريد أن تظل على تواصل مع المجتمع السعودي ككورية تتحدث اللهجة السعودية، فأخذت تردد السلام الملكي السعودي، لتنقل تلك المشاعر إلى الشعب السعودي.

وأشارت إلى أنها كنت تغني الأغاني السعودية، خاصة أغاني الفنان محمد عبده، متابعة: ” غادرت السعودية إلى بلدي في كوريا بعد أن عملت في مجال الرياضة واليوغا لمدة 3 أعوام، وقررت تعلم المزيد من الخبرات عن اليوغا، بعد أن عشت أياما سعيدة وعشقت تفاصيل الحياة لأرتبط معهم بعلاقات وطيدة وجميلة ” .