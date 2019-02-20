قصة إطلاق المثل الشهير ” الهند هندك لا قل ما عندك “

عادل الحربي(صدى):

تغرب الكثير من المواطنين نحو عاصمة التوابل العالمية الهندية، وعمل العديد منهم في التجارة هناك، وبقي البعض حتى يومنا الحالي.

كما أطلق المثل الشهير “ الهند هندك لا قل ما عندك ” بعض تجار الجزيرة العربية، حينما يذهب فقيراً ويعود غنياً، ليحفز الآخرين على اتخاذ الخطوة نفسها والبدء في عمل تجاري شاق، يبدأه من سواحل الخليج العربي وينتهي في مدينة بومباي الهندية، وهي المدينة الهندية التي يقصدها أكثر المتغربين من الجزيرة العربية، كما أن بعض الأسماء بقيت هناك منذ ما يزيد عن 120 عاماً.

وبدأ بن سليمان الوزير الشهير في عهد الملك عبدالعزيز، حياته من الهند، وعمل هناك قبل أن يعود من جديد للبحرين ويبدأ عملا تجاريا في موانئ اللؤلؤ، حتى التحق بالملك عبدالعزيز ليسدد عنه بعض ديونه المتراكمة في البحرين، ويبدأ العمل الحكومي مع الملك المؤسس.