6 فقط أصغر من 60 عاما.. تعرَّف على أعمار الحكام العرب

نايف السالم(صدى):

تشهد الدول العربية ارتفاعا في عمر حكامها، في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط أعمارهم 69 عام، و6 منهم فقط أصغر من 60 عاما.

ويتصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بـ92 عاما قائمة أكبر الحكام العرب، وذلك بحسب ما ذكرته قناة “سي إن إن، حيث تتضمن القائمة مايلي :

1- الباجي قائد السبسي: 92 عاما

2- الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت: 89 عاما

3- ميشال عون، رئيس لبنان: 84 عاما

4- محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية: 83 عاما

5- الملك سلمان بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية: 83 عاما

6- عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر: 81 عاما

7- السلطان قابوس بن سعيد، سلطنة عُمان: 78 عاما

8- عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء العراق: 77 عاما

9- عمر البشير، رئيس السودان: 75 عاما

10- عبدربه منصور هادي، رئيس اليمن: 73 عاما

11- إسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتي: 72 عاما

12- الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات: 71 عاما

13- الشيخ حمد بن عيسى، ملك البحرين: 69 عاما

14- عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر: 64 عاما

15- محمد ولد عبدالعزيز: 62 عاما

16- غزالي عثماني: 60 عاما

17- فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية: 58 عاما

18- الملك عبدالله الثاني، الأردن: 57 عاما

19- محمد عبدالله محمد فرماجو، رئيس الصومال: 56 عاما

20- الملك محمد السادس، المغرب: 55 عاما

21- بشار الأسد، رئيس سوريا: 53 عاما