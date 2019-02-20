ملياردير سعودي يسعى لمنافسة سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن مليارديرًا سعوديًا يسعى لشراء نادي أنتيب الذي ينشط في دوري الدرجة الثامنة الفرنسي.

وأوضح موقع ” توب كورنر ” ، أن المليارير عبدالله حماد يسعى لشراء النادي ومنافسة باريس سان جيرمان خلال السنوات المقبلة.

وأشار الموقع في تقرير له، إلى أن ” حماد ” يقدم نفسه كمدير لشركة ” مواسم ” الرياضية، وعضو بمجلس إدارة النادي الأهلي، ومقيم في المملكة، لافتة إلى أنه يريد الاستثمار في نادي أنتيب لكرة القدم، من خلال رئيسه الحالي، جان جاك دينيس، الذي وقع معه عقد شراكة رعاية بداية الموسم.