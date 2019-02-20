5 طرق لعلاقة زوجية متجددة

أميرة خالد(صدى):

تحتاج العلاقة الزوجية طويلة الأمد الى التجديد من أجل الحصول على الإثارة، وتجنّب تسلل الملل إليها.

وهذه 5 أفكار تساعدكِ في الحفاظ على علاقة زوجية متجددة :

1- إذهبا لمكان مختلف

أنتما بحاجة إلى التجديد، لذا، إذهبا إلى مكان جديد يثري علاقتكما ويفتح مجالاً للحديث المشوّق، مثل زيارة متحف، أو مسرح، أو مكان أثري، أو حتى الذهاب لمشاهدة مباراة رياضية.

2- إشتركا معاً في تحدٍّ

إنها فرصة جيدة لخوض تحدٍّ مشترك مع زوجك، ربّما تحدٍّ لتناول الطعام الصحّي، أو تعلم هواية أو رياضة، حيث يساعد هذا في وجود عامل محفز باستمرار، كما يؤدي الى زيادة فرص نجاحكما عبر تشجيع بعضكما.

3- مغامرة جديدة

تحتاجان إلى خوض مغامرة جديدة، مثل تسلق الجبال، أو التزحلق على الماء، إفعلا شيئاً لم يسبق لكما تجربته، سوف يثري ذكرياتكما بلحظات مضحكة، ويضفي لمسة من الإثارة والشغف على الحياة الزوجية.

4- رسالة حب

اكتبي رسالة حب لزوجك أخبريه فيها بإمتنانك لوجوده في حياتك، ليس من الضروري أن تكون الرسالة طويلة، تكفي بعض الكلمات الصادقة لإشعال الرومانسية بينكما.

5- جرّبا مطعماً جديداً

أنتما تختبران شيئاً جديداً معاً، ربما يعجبكما، أو تحصلان فقط على الضحكات، عموماً تقضيان وقتاً جيداً، وتصنعان ذكريات، وتجدّدان في العلاقة.