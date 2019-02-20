 مروة نصر تكشف تفاصيل مثيرة بشأن تعرضها للسحر وتتحدث عن حقيقة منعها من الغناء

القاهرة(صدى):

كشف الفنانة المصرية ​مروة نصر​ تفاصيل مثيرة بشأن تعرضها للسحر، حيث نشرت صورة ظهر فيها بعض أعمال السحر التي عثرت عليها في منزلها، وكانت عبارة عن أوراق بيضاء كتب عليها بالأحمر بالإضافة على صورة شخصية لها كتب عليها أيضاً، وكذلك ورقة ملفوفة على شكل مثلث المعروفة بأوراق السحر.

وعقبت نصر على الصورة، قائلة: “ لقيتهم في بيتي ومش عارفة أعمل فيهم ايه ”.

وقالت مروة نصر في إن والدتها هي التي تقوم بتربيتها، مضيفة: “ أريد أن تتربى ابنتي مثلما ربتني والدتي ”.

أوضحت مروة نصر أن إبنتها كندة تمتلك صوتاً جيداً جداً، إلا أنها لا تفضل دخولها الوسط الفني وتريدها أن تدرس الطب.

وحول زوجها محمد علام، قالت: “ إننا نحترم بعضنا البعض ولا يتدخل أحد في شغل الآخر ”.

وحول منعها من الغناء خلال حفل لها بمناسبة عيد الحب في أحد الفنادق عام 2017

، بسبب حملها للجنسية المغربية، قائلة: ” إنها فوجئت بمنع حفلها وهي في طريقها إلى الفندق، كما تم تقديم بلاغ ضدها لنقابة الموسيقيين للتحقيق في تهربها من أداء الرسوم المخصصة للفنانين الأجانب، كونها تحمل الجنسية المغربية أو اللبنانية “.