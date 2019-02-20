صور شخصية لعائلة صدام حسين تنشر لأول مرة

بغداد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 10 صور شخصية لم تظهر من قبل لعائلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو برفقة زوجته وأبنائه وبناته.

وشملت الصور بنات صدام حسين، الثلاث، وأبنائه عدي وقصي، وزوجته “ ساجدة خير الله ” ، وبعض من أحفاده؛ حيث تحمل بناته الكثير من ملامحه، لاسيما ابنته الصغيرة “ حلا ” .

وقالت حفيدة “ صدام ” ، إن “للرئيس 15 حفيدًا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها (رغد) وخالتها (رنا)، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة “ حلا ” في ضيافة دولة قطر.

وظهرت زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر “ أشقر ” وثياب أنيقة متوسطة أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.