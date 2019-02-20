صور شخصية لعائلة صدام حسين تنشر لأول مرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي 10 صور شخصية لم تظهر من قبل لعائلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو برفقة زوجته وأبنائه وبناته.
وشملت الصور بنات صدام حسين، الثلاث، وأبنائه عدي وقصي، وزوجته “ ساجدة خير الله ” ، وبعض من أحفاده؛ حيث تحمل بناته الكثير من ملامحه، لاسيما ابنته الصغيرة “ حلا ” .
وقالت حفيدة “ صدام ” ، إن “للرئيس 15 حفيدًا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك هي وأمها (رغد) وخالتها (رنا)، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة “ حلا ” في ضيافة دولة قطر.
وظهرت زوجة الرئيس، في أكثر من صورة بشعر “ أشقر ” وثياب أنيقة متوسطة أبناءها وبناتها، ونساء من الأقارب والمعارف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45218 ] نشر منذ 37 دقيقة
الصور هذي أناشايفها
قبل٢٣سنة من اليوم
ومازلت أتذكرها الى الأن كانت تباع في الأسواق بأحدى الدول
خاصة الصورةرقم7.
زائر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 24 دقيقة
اكيد؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65850 ] نشر منذ 23 دقيقة
رحمة الله عليك ياابو عدي ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45218 ] نشر منذ 22 دقيقة
لو فتشتوا عن مصدر الصور هذي
بتعرفون من وين هي جايه😐
سالم[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 13 دقيقة
راح قبله امم وناس اشد قوه
للعبره هذه الصور
اللهم احسن خاتمنا وانت راضي عنا