البنك العربي الوطني يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. التفاصيل والشروط!

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك العربي الوطني بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) عن توافر (30) وظيفة شاغرة للرجال والنساء بمسمى ممثل خدمة عملاء في فروع منطقة الرياض من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وحول الشروط العامة للوظائف المطلوبة، أشار البنك: أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال)، أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن 1 سنة وأن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية وأن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وحول مزايا برنامج تمهير:تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي ويساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته ويحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية، يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) كما يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

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