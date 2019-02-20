لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس من بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد ، وذلك للعمل بالشركة في كل من الرياض ونجران . الجنسين،

وأبانت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :

مدير عام – نجران – “للنساء” .

ممثل خدمة العملاء – نجران – “للنساء” .

مساعد إداري – نجران – “للنساء” .

مساعد إداري – الرياض “عدد 1” “للرجال والنساء ” .

فني دعم تقنية المعلومات – نجران- عدد “1” ، “للرجال والنساء ” .

موظف استقبال – نجران – عدد “1” ، “للنساء” .

مدرب قيادة – نجران – عدد 13 “نساء”

كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، وأن يحمل المؤهل المطلوب بدون خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة .