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  3. لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة

لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس من بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد ، وذلك للعمل بالشركة في كل من الرياض ونجران . الجنسين،

وأبانت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :
مدير عام – نجران – “للنساء” .

ممثل خدمة العملاء – نجران – “للنساء” .

مساعد إداري – نجران – “للنساء” .

مساعد إداري – الرياض “عدد 1” “للرجال والنساء ” .

فني دعم تقنية المعلومات – نجران- عدد “1” ، “للرجال والنساء ” .

موظف استقبال – نجران – عدد “1” ، “للنساء” .

مدرب قيادة – نجران – عدد 13 “نساء”

كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة من المواطنين ، وأن يحمل المؤهل المطلوب بدون خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة .


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