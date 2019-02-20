بالفيديو.. ” المصلح ” : هناك حالات تُبيح ذكر لفظ الجلاله في دورات المياه
كشف الشيخ ” المصلح ” عن حالات يجوز فيها للمسلم ذكر لفظ الجلالة داخل دورات المياه دون حرمة في ذلك.
وقال ” المصلح ” في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة ، أن الحكم يتعلق بضرورة اقتضت ذلك ، فالمسلم لا يدخل دورة المياه كي يذكر الله –وحاشا لله – ، وإنما قد يتعرض لموقف يُجبره على ذلك .
وضرب ” المصلح ” مثل بمن ينادي على أحد خارج دورة المياه وكان اسمه ” عبد الله ” على سبيل المثال ، أو من تفاجأ بشئ فقال ” أعوذ بالله ” ، وغيرهما على هذا النحو .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45218 ] نشر منذ 52 دقيقة
بارك الله فيك
الله أعلم باالنوايا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65851 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65851 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,
قوقاز[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب حكم حفلات الغناء في العلاء وباقي المدن وش حكمها