بالفيديو.. ” المصلح ” : هناك حالات تُبيح ذكر لفظ الجلاله في دورات المياه

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ ” المصلح ” عن حالات يجوز فيها للمسلم ذكر لفظ الجلالة داخل دورات المياه دون حرمة في ذلك.

وقال ” المصلح ” في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة ، أن الحكم يتعلق بضرورة اقتضت ذلك ، فالمسلم لا يدخل دورة المياه كي يذكر الله –وحاشا لله – ، وإنما قد يتعرض لموقف يُجبره على ذلك .

وضرب ” المصلح ” مثل بمن ينادي على أحد خارج دورة المياه وكان اسمه ” عبد الله ” على سبيل المثال ، أو من تفاجأ بشئ فقال ” أعوذ بالله ” ، وغيرهما على هذا النحو .