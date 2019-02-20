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  3. بالفيديو.. ” المصلح ” : هناك حالات تُبيح ذكر لفظ الجلاله في دورات المياه

بالفيديو.. ” المصلح ” : هناك حالات تُبيح ذكر لفظ الجلاله في دورات المياه

بالفيديو.. ” المصلح ” : هناك حالات تُبيح ذكر لفظ الجلاله في دورات المياه
نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ ” المصلح ” عن حالات يجوز فيها للمسلم ذكر لفظ الجلالة داخل دورات المياه دون حرمة في ذلك.

وقال ” المصلح ” في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة ، أن الحكم يتعلق بضرورة اقتضت ذلك ، فالمسلم لا يدخل دورة المياه كي يذكر الله –وحاشا لله – ، وإنما قد يتعرض لموقف يُجبره على ذلك .

وضرب ” المصلح ” مثل بمن ينادي على أحد خارج دورة المياه وكان اسمه ” عبد الله ” على سبيل المثال ، أو من تفاجأ بشئ فقال ” أعوذ بالله ” ، وغيرهما على هذا النحو .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 65851 ] نشر منذ 35 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 65851 ] نشر منذ 35 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخ واثابك ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 327 ] نشر منذ 35 دقيقة

طيب حكم حفلات الغناء في العلاء وباقي المدن وش حكمها

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