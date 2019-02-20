سيدة تقتل صديقتها دفاعا عن طفلها 

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على قتل صديقتها بسبب بكاء طفلها، وتعود الواقعة عندما بدأ الطفل يبكي بحرقة عندما كانت والدته تعد له بعض الطعام كي يأكل.

وحاولت الصديقة إسكات الطفل بكل الوسائل لكي تستطيع النوم، إلا أن الطفل لم يهدأ و لم يعجب تصرفها هذا صديقتها والدة الطفل، فبدأت تهاجمها وتعالت الأصوات ويتحول الشجار إلى سباب وتطاول باليد.

فما كان من والدة الطفل إلا أن سحبت أحد ألواح السرير لتهوي به على رأس صديقتها التي وقعت على الأرض لتحمل الأم ابنها وتترك المكان ظانة أن صديقتها في غيبوبة وسرعان ما تفيق منها ولم تكن تعلم أنها فارقت الحياة.