فتاة تكتب ” اتركوا لي بقايا أكلكم ” .. وطالبات جامعة نجران يتفاعلن

نايف السالم(صدى):

تفاعل طالبات بكلية المجتمع بجامعة نجران، مع عبارة مكتوبة على أحد جدرانها تقول: ” كل يوم أجي هنا.. اتركوا لي بقايا أكلكم.. محتاجة ” .

وأقدم طالبات الكلية على شراء أطعمة وشراب ومياه بكميات كبيرة ووضعها بجوار الجدار الذي كتبت عليه العبارة، كما جمعن مبلغ مالي إلى جانب كميات الطعام، وكتبت بعضهن رسائل دعم لصاحبة العبارة المجهولة.