فتاة تكتب ” اتركوا لي بقايا أكلكم ” .. وطالبات جامعة نجران يتفاعلن
تفاعل طالبات بكلية المجتمع بجامعة نجران، مع عبارة مكتوبة على أحد جدرانها تقول: ” كل يوم أجي هنا.. اتركوا لي بقايا أكلكم.. محتاجة ” .
وأقدم طالبات الكلية على شراء أطعمة وشراب ومياه بكميات كبيرة ووضعها بجوار الجدار الذي كتبت عليه العبارة، كما جمعن مبلغ مالي إلى جانب كميات الطعام، وكتبت بعضهن رسائل دعم لصاحبة العبارة المجهولة.
كامل العنزى[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 10 دقائق
والله موقف موثر جدا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45200 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يجزاااااهن خير
بنات نجران والنعم فيهن
أصل الكرم والجود
وياريت تتواصلون مع الي كتبت الكلام هذا وتوصلونها بمشرفة أجتماعية
ومايقصرون معها.