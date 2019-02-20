بالصور .. سخط وانتقادات لفنانة خليجية بعد محاولة التشبه بـ ” كيم كارديشيان “

المنامة(صدى):

أثارت الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” الجدل بصور غير لائقة على مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها وكأنها تقلد نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارديشيان ” .

وهاجم رواد التواصل الإجتماعي الفنانة البحرينية بسبب ملابسها الضيقة ، لدرجة وصلت إلى حد السباب .

وقال أحدهم ” الستايل خايس ” و ” شكلها متسلفه اسفنجة حليمة وقت التصوير ورجعتها ” و ” تعرض جسمها ” و ” شيلاء سيليكون ” و ” أنا مو فاهمة مشكلتهم مع مقاسات الملابس ” ، وغيرها من التعليقات الساخطة .

وكانت ” سبت ” قد أكدت سابقاً عدم إهتمامها بأي ردود أفعال تجاه ما ترتديه أو ما تقوله عقب نشر صورة مثيرة للجدل أيضاً على موقع ” إنستجرام ” .