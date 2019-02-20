بالصور .. سخط وانتقادات لفنانة خليجية بعد محاولة التشبه بـ ” كيم كارديشيان “
أثارت الفنانة البحرينية ” شيماء سبت ” الجدل بصور غير لائقة على مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها وكأنها تقلد نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارديشيان ” .
وهاجم رواد التواصل الإجتماعي الفنانة البحرينية بسبب ملابسها الضيقة ، لدرجة وصلت إلى حد السباب .
وقال أحدهم ” الستايل خايس ” و ” شكلها متسلفه اسفنجة حليمة وقت التصوير ورجعتها ” و ” تعرض جسمها ” و ” شيلاء سيليكون ” و ” أنا مو فاهمة مشكلتهم مع مقاسات الملابس ” ، وغيرها من التعليقات الساخطة .
وكانت ” سبت ” قد أكدت سابقاً عدم إهتمامها بأي ردود أفعال تجاه ما ترتديه أو ما تقوله عقب نشر صورة مثيرة للجدل أيضاً على موقع ” إنستجرام ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45200 ] نشر منذ 24 دقيقة
ناقصة عقل
ذابحها حب التقليد
مايخالف قلديها في اللبس
بس أنتبهي لاتقلدينها في مقاطع1🔞+
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6702 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحمد لله اهل العقول في راحه على قولت اخوانا المصريين (( اللي معاه فلوس محيراه يشتري حمام ويطيره ))