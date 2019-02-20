5 مخاطر لعمليات تدبيس المعدة.. احذريها

أميرة خالد(صدى):

عمليات السمنة أصبحت منتشرة بين السيدات خاصة تدبيس المعدة، وذلك لمفعولها السريع في إنقاص الوزن، بدلا من أنظمة الريجيم التي تتطلب وقت كبير، ولكن للأسف لعمليات السمنة مخاطر عديدة.

وقالت الدكتورة إيمان فكرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية، إن هناك 5 مخاطر لعمليات تدبيس المعدة، وهي:

1- تحرك رباط المعدة ما يسبب آلام مستمرة بالمعدة وشعور بالتقيؤ.

2- وجود احتمالية لحدوث تسرب الأمعاء، حيث أن الطعام يتسرب من المعدة ويذهب إلى التجويف الداخلي للبطن، ما يسبب متاعب كثيرة مثل آلام البطن والرجفة واحتمالية حدوث حمى.

3- وجود احتمالية لالتصاق الطعام في المعدة بعد عملية التدبيس، ما يسبب انسداد للقناة الهضمية وبالتالي يصاب المريض بالقيء المتكرر وآلام المعدة وصعوبة البلع.

4- حدوث Stretch Marks نتيجة فقدان الوزن بشكل مفاجئ.

5- فقدان الوزن بشكل مفاجئ له أضرار عديدة، أبرزها تكون حصوات المرارة.