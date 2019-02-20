30 دقيقة مدة الرحلة بين مصر والمملكة قريبا

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية إنهاء إجراءات تشغيل خط ملاحي سياحي لخدمة حركة اليخوت والقوارب والبواخر بين مدينتيْ “دهب ” المصرية و” مقنا ” السعودية، لافتة إلى أنه يجري استصدار التصاريح اللازمة من الجانبين.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولو هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الخط الجديد سيختصر المسافة بين مصر والسعودية إلى 30 دقيقة، وأنه سيتم إنشاء رصيف بميناء ” دهب ” لاستقبال المراكب السياحية واليخوت التي ستعمل عبر هذا الخط الملاحي.

ومن الجدير بالذكر، أن حركة النقل عبر الخط البحري بين البلدين، تعمل طبقاً لمواسم الذروة السياحية فقط، فيما تختلف عن حركة نقل المعتمرين؛ حيث تصل العبارات إلى ميناء العقبة الأردني، ثم تتجه القوافل البرية إلى الحدود السعودية.