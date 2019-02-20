بالصور.. الشكل المتوقع لـ ” لكزس IS 2021 ” القادمة بمحرك بي ام دبليو

برلين(صدى):

كما يبدو فإن مزيداً من منتجات تويوتا ستحصل على أجزاء بي ام دبليو، حيث ذكرت المجلة اليابانية بيست كار في تقريرها بأن لكزس IS الجيل القادم ستحصل على محرك تيربو 3 لتر 6 سلندر قوة 335 حصان المستخدم في سوبرا الجديدة.

هذا المحرك هو بي ام دبليو B58 المستخدم أيضاً في Z4 شقيقة تويوتا كوبيه وكذلك M34i منافسة IS، مع الأخذ بالاعتبار أن IS 350 حالياً قوتها 311 حصان تُستمدُّ عبر 3.5 لتر 6 سلندر 6 سلندر، كما يذكر التقرير بأن السيدان الرياضية الفاخرة ستتاح أيضاً بمحركات تيربو 2 أو 2.4 لتر وكذلك هايبرد 2.5 لتر.

تقول المجلة اليابانية أن نسخة IS F التي توقف إنتاجها، ستعود بمحرك تيربو مزدوج 6 سلندر هو نفسه المستخدم في LS 500 بقوة 416 حصان.

تعدُّ لكزس IS هي ذراع تويوتا المنافسة في قطاع السيدان الرياضي الفاخر الذي يتكون من بي ام دبليو الفئة الثالثة، اودي A4، مرسيدس C-Class، كاديلاك ATS، الفا روميو جوليا، انفينيتي Q50، جينيسيس G70 واكيورا TLX.

ستأتي IS بأبعاد أصغر من ES حيث سيكون طولها 4.7 متر، عرضها 1.82 متر، ارتفاعها 1.42 متر، قاعدة عجلاتها 2.85 متر مع وزن 1,580 كجم.

الجدير بالذكر أن لكزس IS لطالما كانت سيارة جيدة لكنها لم تحصل على شعبية كافية أمام الألمان، لذا ربما يساعدها محرك بي ام دبليو على تخطي هكذا عقبة، على كل حال فإن تدشينها يفترض يتم خلال 2020 كموديل 2021.