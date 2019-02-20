السعودية للكهرباء توقع اتفاقية تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال مع 6 بنوك محلية

فيصل العنزي(صدى):

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، الأربعاء 20 فبراير 2019، إتفاقية تمويل مشترك تاريخية مع ستة بنوك محلية، قيمتها 15.2 مليار ريال سعودي.



وقالت الشركة في بيان لها أن هذا التمويل المتوسط الأجل الذي وقع في مقر الشركة بالرياض، يمتد إلى سبع سنوات مع فترة سماح تمتد إلى مدة عامين، مؤكدة أن التمويل الضخم تم بدون ضمانات من قبل البنوك المحلية الست وهي مؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك العربي الوطني.



هذا وعلق الأستاذ /فهد السديري، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء على إتفاقية التمويل قائلا أن هذا التمويل التاريخي “سوف يسهم في سداد بعض الالتزامات المالية للشركة وتعزيز موثوقية الخدمة للشبكة الكهربائية، و سيسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية تواكب الطلب المتنامي على الخدمة الكهربائية في جميع القطاعات السكنية و الصناعية و الحكومية و التجارية، و أيضا لمواكبة التطور التنموي الكبير الذي تشهده المملكة في كل المجالات'”، مؤكدا أن هذا التمويل” يمثل دفعة كبيرة لخطة التمويل لعام 2019، كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل في الشركة، و سيعزز نفقات الشركة الأساسية، كما سيعزز التمويل في ربط الشبكة و بالتالي موثوقية الخدمة”.



من جهة أخرى، قدم الأستاذ/فهد السديري شكره وتقديره لجميع البنوك المحلية التي عملت مع الشركة وعبر عن سعادته ”بالاقفال الناجح للتمويل”، لافتا إلى أن صفقة التمويل هذه “تعد تاريخية، وتؤكد ثقة كبيرة ومتزايدة من البنوك المحلية في الشركة، والتي يرتبط تصنيفها الائتماني بالتصنيف السيادي للمملكة”.