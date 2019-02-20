محمد نور يتحدث عن توقيع صفقة مع الشمراني 

نواف السالم(صدى):

قال محمد نور قائد فريق الاتحاد لكرة القدم، إن التوقيع مع المهاجم ناصر الشمراني يعد ” صفقة ممتازة ” ، في ظل المعاناة الهجومية.

وأضاف نور: ” في ظل هبوط مستوى المهاجمين بصفة عامة في الفريق يعد ضم الشمراني صفقة ممتازة “.

ولفت نور: ” الاتحاد يعيش في أوقات صعبة، وفي حاجة إلى مهاجم كالشمراني يعرف طريق الشباك جيدا ويسجل من أنصاف الفرص، حتى يستطيع مع بقية زملائه قيادته إلى بر الأمان “.

وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت إجراءات التعاقد مع الشمراني كهاو إلى نهاية الموسم، بعد أن وقع الأخير عقد مخالصة مع الشباب.