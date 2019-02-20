تكلفة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية وموعد وصولها

عادل الحربي(صدى):

أزاحت مصادر، النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، معلنةً عن بدء استقدامها على أن تصل أو دفعة قبل شهر رمضان المقبل، فيما فاتورة الاستقدام لم تحدد حتى الآن.

ورجحت المصادر، أن تكون كلفة الاستقدام بين 7.5 ألف – 8 آلاف ريال، لافتةً إلى أن أقصى مدة لوصول العمالة المنزلية بعد انتهاء جميع الإجراءات النظامية لن يتجاوز 60 يوما، وأن غالبية إجراءات معاملات الاستقدام ستتم في السفارة الإثيوبية في الرياض.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن غالبية مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت من التعاقد مع مكاتب التعاقدات في العاصمة الإثيوبية ” أديس أبابا “، بينما تشترط السلطات الإثيوبية شهادة حسن السيرة والسلوك من خلال التوثيق من الأجهزة الأمنية، إضافة إلى توفير سكن لإيواء العمالة المنزلية بعد وصولها إلى المملكة.