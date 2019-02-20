بالفيديو.. نجل غادة عادل يرد على الانتقادات الموجهة له بشأن فيلم ” العفريت ” : أنا فاشل 

القاهرة(صدى):

اعتذر الفنان المصري الشاب عبدالله الهواري نجل الفنانة المصرية غادة عادل، والمخرج مجدي الهواري، لجمهوره، حيث اعترف بفشله في أول تجربة تمثيلية له، كونه لم يستطع توصيل رسالة الفيلم.

وحول الانتقادات التي وُجِّهت لفيلمه القصير ” العفريت ” ، رد الهواري، قائلا إن الفيلم له قصة ومعنى، ولكن الخطأ منه لأنه لم يستطع توصيل الرسالة للجمهور.

ولفت عبدالله، في مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على ” إنستجرام ” : ” الناس اللي بتقول ‏رأيها بطريقة مش كويسة ‏حسابهم عند ربنا “.

وتابع الهواري: ” إن شاء الله ‏استنوا أفلام قصيرة كثيرة وحاجات تعجبكم أوي اللي جاي أحسن بكثير “.