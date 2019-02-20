زوجة في دعوى الطلاق: ” بيعايرني بخلفة البنات “
شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى طلاق أثارت إستنكار الحضور ، بعدما كشفت أن هناك رجال لا زالو يحاسبون زوجاتهم على إنجاب البنات بل ويعاقبوهن على ذلك .
وتفصيلاً فقد لجأت زوجة عشرينية لرفع الدعوى بعد مرور 5 أعوام فقط على الزواج أنجبت خلالهما طفلتين ، لم ير الأب منهما سوى أفكاره الفاسدة عن إنجاب الإناث .
وقالت الزوجة : “بيعايرني بخلفة البنات ” ، موضحة أنها عندما انجبت الأولى عاملها زوجها بقسوة ، ولم يحمل ابنته أو يلاعبها ، وعندما حملت في الطفلة الثانية هددها بالجحيم إن كان المولود بنتاً ، وبالفعل رفض تحمل تكاليف الولادة وظل يعنفها ويضرب الطفلتين .
وأخيراً قررت الزوجة الخلاص منه لحماية طفلتيها ، بعد أن رفض تلبية رجاء الجميع ومعاملتهما بالحسنى ، لتلجأ للقضاء منتظرة حكمه العادل.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8334 ] نشر منذ 37 دقيقة
حلو قت في مصلحتك
اطلبي من المحكمه يطلقك واذا رفض اطلبي من القاضي ياخذ عليه تعهد مايحطش الا ولاد على شان تحبلي بولد وازا حط بنت وحملتي بيها ينسقن ويطلق غصباً عنه-
شوفي ردة الفعل اييييه-
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4069 ] نشر منذ 11 دقيقة
رجل متخلف المشكلة ان الرجل هو المتسبب بحملها للبنات و هي فقد وعاء للحمل و ما اقول الا حسبي الله و نعم الوكيل