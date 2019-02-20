زوجة في دعوى الطلاق: ” بيعايرني بخلفة البنات “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة المصرية دعوى طلاق أثارت إستنكار الحضور ، بعدما كشفت أن هناك رجال لا زالو يحاسبون زوجاتهم على إنجاب البنات بل ويعاقبوهن على ذلك .

وتفصيلاً فقد لجأت زوجة عشرينية لرفع الدعوى بعد مرور 5 أعوام فقط على الزواج أنجبت خلالهما طفلتين ، لم ير الأب منهما سوى أفكاره الفاسدة عن إنجاب الإناث .

وقالت الزوجة : “بيعايرني بخلفة البنات ” ، موضحة أنها عندما انجبت الأولى عاملها زوجها بقسوة ، ولم يحمل ابنته أو يلاعبها ، وعندما حملت في الطفلة الثانية هددها بالجحيم إن كان المولود بنتاً ، وبالفعل رفض تحمل تكاليف الولادة وظل يعنفها ويضرب الطفلتين .

وأخيراً قررت الزوجة الخلاص منه لحماية طفلتيها ، بعد أن رفض تلبية رجاء الجميع ومعاملتهما بالحسنى ، لتلجأ للقضاء منتظرة حكمه العادل.