رئيس أرامكو: الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت أرامكو أن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، متوقعة أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

ومن جهته، لفت أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو في جلسة نقاشية في نيودلهي: ” الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو “.

وأبان الناصر أن الهند تشتري حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط بالمملكة.

ومن جانبه، أشار سانجيف سينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد: ” الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع المملكة “.

وكان الناصر شارك في وفد مرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوماً واحداً.