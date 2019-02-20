جامعة حفر الباطن تكشف تفاصيل الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة حفرالباطن، عن توفر عدد 15 وظيفة إدارية وهندسية للرجال من المرتبة الثامنة وحتى العاشرة عن طريق المسابقة لموظفي الجامعة وغير الموظفين الحكوميين من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظائف المعلنة ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة الوظيفية وفقا لما ورد في لائحة الوظائف العامة ودليل تصنيف الوظائف.

وأوضحت الجامعة، أنه من بين الشروط العامة للتقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يكون المتقدم موظفاً حكوميا ونسخة إلكترونية من الهوية الوطنية، فضلًا عن تقديم نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية.

وأشارت جامعة حفر الباطن، أنه يشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحاً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة؛ بينما في حال الحصول على شهادة خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم ونسخة إلكترونية من شهادة حسن السيرة والسلوك.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف، التعرف على المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا