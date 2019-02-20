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” الرجل الثاني ” .. يخرج من حياة ليدي جاجا

” الرجل الثاني ” .. يخرج من حياة ليدي جاجا
واشنطن(صدى):

تواجه نجمة البوب والمرشحة لجائزة الأوسكار ” ليدي جاجا ” أزمة عاطفية قبيل حفل توزيع جوائز الأوسكار ، وذلك بعد إنفصالها رسمياً عن خطيبها كرستيان كارينو .

وتعد هذه العلاقة الثانية لها التي تنتهي بالفشل خلال ثلاث سنوات ، وفق ما نشرت تقارير إخبارية أوضحت أن خطيبها كان وكيل أعمالها السابق .

وقال مصدر لم يكشف عن هويته لمجلة بيبول “لم تنجح العلاقة ، العلاقات تنتهي في بعض الأحيان.. لا توجد قصة درامية طويلة .

الجدير بالذكر أن “جاجا” 32 عام مرشحة ضمن جوائز أوسكار لفئة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي “مولد نجمة” “إيه ستار إيز بورن “.


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