مدرب يوفنتوس يحسم الجدل بشأن مشاركة ديبالا وخضيرة أمام أتلتيكو مدريد 

نواف السالم(صدى):

أوضح المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أن لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا سيشارك أساسياً في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب واندا متروبوليتانو التي سيغيب عنها الألماني سامي خضيرة.

ولفت المدرب قبل بدء المؤتمر الصحافي في ملعب واندا متروبوليتانو: “ خضيرة لم يتلق استدعاء، يمكث في تورينو للخضوع لحوصات طبية وبعدها ستتلقون بياناً من النادي ”.

وذكر بيان صادر عن النادي مع بداية المؤتمر الصحافي أن خضيرة يعاني من “ عدم انتظام في ضربات القلب ” ، وسيخضع لفحوصات الكتروفسيولوجية وعلاج لاحق.

وأبان: “ في المقام الأول سيلعب ديبالاً لكي تكونوا جميعا سعداء، الآن يمكنني الرحيل، أليس كذلك؟ ”.

وتابع أليغري: “ هي مباراة يمكن لديبالا أن يساعدنا فيها كثيراً لأننا نحتاج لفنياته وكراته وهي أمور لها أهميتها إن لعب ”.