بالصور.. الشيخ محمد بن راشد يؤكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والمملكة

أبو ظبي(صدى):

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى؛ حيث نوه بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد محمد بن راشد على أهمية العمل على تطوير تلك العلاقات بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والإستقرار في المنطقة؛ فيما أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة بما يعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الامارات الشقيقة.

وفي سياق متصل، نقل ” آل الشيخ ” تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهما لسموه ولقيادة الإمارات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الشقيق أطراد التقدم والرخاء.