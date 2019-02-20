بلدة العفريت.. استمرت النيران تشتعل بها لمدة شهر دون سبب معروف

القاهرة(صدى):

شهدت منازل وقرى بمحافظة كفر الشيخ في مصر عام 1998، حرائق استمرت شهرًا كاملاً تشتعل مرتين يوميًا دون سبب معروف، إلى أن أطلق عليها البعض ” بلدة العفاريت ” .

وعن التفاصيل، أكدت تحريات الشرطة في ذلك الوقت أن ما يحدث ليس بـ ” فعل فاعل ” ، وحين وصلت سيارات الإطفاء أول مرة حدث بها عطل ولم تتمكن من إخماد النار، فاكتمل الاعتقاد بوجود ” جان ” وراء ما حدث.

واتجه الأهالي في ذلك الوقت لـ ” السحرة والدجالين ” ؛ وذلك بحثاً عن حل لوقف هذه الظاهرة المرعبة التي يعيشوا فيه ليل نهار، فجاءوا ببعض الدجالين وحصل هؤلاء على مبالغ طائلة دون أن يصل الأهالي إلى نتيجة.

حيث استمرت الحرائق بل وحدثت في نفس التوقيت وبنفس الطريقة، فالنيران تشتعل فوق البيوت رغم أن الأهالي لم يضعوا فوقها القش، وبعد الحريق يجد الأهالي قوالح الذرة متفحمة ورائحتها جاز والنار بلا دخان تستغرق 10 دقائق أو ساعة كاملة.

وكان هناك حوالي 20 شخصًا يقوموا بأعمال السحر في هذه القرية ويعاندوا بعضهم، ويتنافسوا فيما بينهم في تسخير الجان لإشعال الحرائق، أهالي القرية أن هؤلاء قادرون على إيذائهم.