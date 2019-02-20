5 أسس على الزوجين مراعاتها عند الشجار أمام الأبناء

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشار العلاقات الأسرية، أنه لا بد أن يراعي الوالدان بعض الأمور عند الشجار أو الخلاف خلال وجود الأبناء، حتى لا يؤثر ذلك على سلوكياتهم أو حالتهم النفسية.

واستعرضت دكتورة عبلة ، أهم الأسس التي يجب أن يلتزم بها الزوجان، عند التعرض لأي خلاف أو شجار في وجود الأبناء.

الاحترام المتبادل

يجب الالتزام خلال الشجار بالاحترام المتبادل، وعدم الوصول لمرحلة الصوت العالي، أو الصراخ، وكذلك عدم السباب أو التهديدات.

موضوعات ممنوعة

هناك أمور لا يجب التطرق إليها خلال وجود الأطفال، مثل حياتك الزوجية، أو اكتشاف أمر ما فعله أحد الزوجين كالخيانة، أو تناول أحد أنواع المخدرات، وغيرها من الأمور التي قد تشوه صورة أحد الوالدين أمام الطفل.

إنهاء الخلاف بذكاء

لا بد أن يرى الأطفال توصلكم للحلول، كما رأوا شجاركما، حتى تترك الشجارات أثرا ايجابيا لدى الطفل، ولا بد أن تفهماه أنها مجرد نقاشات واختلاف في وجهات النظر.

حذار من استغلال الأطفال

إياكم ومحاولة جذب الأطفال لطرف دون الأخر، أو محاولة استمالة الطفل لأي منكما، فهذا سيجعل أحد الوالدين أقل فعالية، وسيزعزع من سلطته بعد ذلك، كما أنه سيجعل الطفل حائرا بين أعز شخصين لديه، مما قد يرسب لديه عقدة نفسية، نتيجة تولد صراع داخلي بينكما.

الخروج عن السيطرة

عندما تجدا الصراع قد تفاقم، وقد يصل إلى طريق مسدود، فعليكما أن تتجنبا الأطفال، ولا تجعلاهم يروا هذه التطورات، فإما أن تؤجلا الشجار، أو ترسلا الأطفال لأحد الأقارب.