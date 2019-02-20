بيكيه يفتح النار على ريال مدريد: الشكوى أسلوبهم الدائم

طلال الغامدي(صدى):

فتح جيراراد بيكيه، مدافع برشلونة، النار على ريال مدريد ، في تصريحات له أمس الثلاثاء.

وقال بيكيه مهاجما الريال: ” دائما يحتجون على التحكيم في كرة السلة وفي كرة القدم، من حسن الحظ لا يملكون فروعا أخرى في الهوكي وكرة اليد لكانوا احتجوا أيضا، لكن حين استفادوا من القرارات التحكيمية في واندا ميتروبوليتانو أمام أتلتيكو مدريد صمتوا ” .

وكانت القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، التي فاز بها الملكي 3 ـ 1، قد أثارت جدلاً كبيرًا.