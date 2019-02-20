سقطة جديدة لترامب بقضية العارضتين الإباحيتين

واشنطن(صدى):

كشفت صحيفة ” نيويورك تايمز ” محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكليف مدع عام موال له للتحقيق في قضية تتعلق به، في اتهام سارع الملياردير الجمهوري إلى نفيه، واضعا إياه في خانة ” الأخبار الكاذبة ” .

وبحسب الصحيفة، فالأمر يتعلق بقضية الأموال التي دفعها المحامي الشخصي السابق لترامب، إلى كل من العارضتين الإباحيتين ” ستورمي دانيالز ” و ” كارين ماكدوغال ” ، لشراء صمتهما بشأن ما تزعمانه عن علاقة عاطفية ربطت كلا منهما بالملياردير المثير للجدل.

وبحسب التقرير فإن ترامب اعتبر أن التحقيق في هذه القضية اقترب منه لدرجة مقلقة، مما دفعه لأن يطلب من وزير العدل بالوكالة، ماثيو ويتاكر، التدخل من خلال إيكال هذا التحقيق إلى المدّعي العام الفيدرالي في نيويورك جيفري بيرمان، الذي يعتبر من داعمي الرئيس الجمهوري.

وأكدت الصحيفة أنها لم تعثر على أي مؤشر إلى أن وزير العدل بالوكالة اتخذ أي إجراء لتنفيذ ما طلبه منه ترامب، مشيرة إلى أن ويتاكر لم يتدخل بتاتا في سير هذا التحقيق.