باحث أمريكي: قطر قوة خبيثة تغطي تجاوزاتها في المنطقة عبر الإنفاق بسخاء

طلال الضوي(صدى):

قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ” ديفيد ريوبي ” إن الدوحة تستغل نفوذها المالي لتغيير السياسات في الولايات المتحدة.

وذكر الباحث في مقال له أن قطر ما هي إلا قوة خبيثة تسعى لتغطية تجاوزاتها في المنطقة عبر الإنفاق بسخاء، ومنذ نصف قرن شكلت واحة صحراوية صغيرة حاضنة لجماعة الإخوان والعديد من التنظيمات المتطرفة.

وأضاف: ” تمكنت قطر من شراء جماعات الضغط لتشجيع عدد من المؤثرين على تخفيف موقفهم تجاهها، واشترت بعض المنابر الإعلامية التي قادت حملات لصالحها لتعبئة الرأي العام الأمريكي ضد السعودية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي لتشعل نقاشات سياسية تتعدى حدود الحادثة ” .

وتابع : ” استطاعت أيضا ترسيخ الروايات المؤيدة لها في أذهان بعض النخب السياسية في الولايات المتحدة من خلال منح ضخمة لمراكز الأبحاث والجامعات، كما كانت وراء قرصنة إلكترونية عبر 4 قارات طالت أكثر من ألف شخصية ” .

وشدد ” ريوبي ” على أن قطر أغفلت أن الدولارات التي تنفقها في أمريكا لن تنفي تهمة دعم الإرهاب عنها، وتحالفها مع إيران.